¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ë·ù¤¬¤é¤»¡ÖÈá¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×1±ß¤Î¸«Éñ¶â¿¶¤ê¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡Ä
¡¡YouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê16¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤·ÎÅÍÜÈñ¤Î¥«¥ó¥Ñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¿¶¹þ°ÍÍê¿ÍÌ¾¤òÍøÍÑ¤·¤¿·ù¤¬¤é¤»Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1±ß¤Î¸«Éñ¶â¤È¤È¤â¤ËÈðëîÃæ½ý¤¬¡Ä
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡Ö¥Ê¥¼¥·¥Ê¥ó¥«¥Ä¥¿¥ó¥Ð¥«¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤é¤Î1±ß¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èá¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÈðëîÃæ½ý¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ªÁá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡8Æü¤ËYouTuber¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖË¡ÄêÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ò¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥ó¥Ã¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¡£¸«Éñ¶â¤Î¥«¥ó¥Ñ¤òÊç¤ê¡¢9Æü¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë