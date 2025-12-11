初回ゲストは狩野英孝！JALホノルルマラソン『RUNNING ALOHA 〜人生を豊かに走る〜』

JALホノルルマラソン日本事務局が、オトナルと共同制作した公式ポッドキャスト番組『RUNNING ALOHA 〜人生を豊かに走る〜』を2025年12月11日より配信開始。

世界一美しいマラソンと称される「JALホノルルマラソン」の魅力や、ランニングを通じた人生の楽しみ方を伝える音声コンテンツが展開されます。

配信開始日：2025年12月11日(木) ※以降、毎週木曜日に新エピソード配信

配信プラットフォーム：Spotify、Apple Podcast、Amazon Music

MC：岡田 拓海

企画・制作：JALホノルルマラソン日本事務局、株式会社オトナル

「JALホノルルマラソン」の公式音声番組として、ランニングカルチャーやホノルルの現地の空気を届けるポッドキャスト番組。

MCには、ラジオパーソナリティやMCとして活躍する岡田 拓海氏を起用。

ホノルルマラソンの歴史や楽しみ方、ランニングがもたらすポジティブな変化など、多彩なテーマでトークが繰り広げられます。

通勤時間やランニング中など、好きな時間に「耳で聴くホノルルマラソン」を楽しめる番組です。

初回ゲスト：狩野 英孝

記念すべき番組スタートを飾る初回ゲストには、お笑い芸人の狩野 英孝さんが登場。

狩野さんは、2025年12月14日に開催される「JALホノルルマラソン2025」に番組ナビゲーターとして参加します。

全3回（12月11日、18日、25日）にわたり、ホノルルマラソンへの意気込みや自身のランニングライフについて語り尽くします。

ランニング初心者からベテランランナーまで、走る喜びを再発見できるエピソードに注目です。

