ドローンと3D技術で探究！ハイパーブレイン「DXハイスクール事業」

ハイパーブレインが、文部科学省「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」の一環として、愛知県立大府東高等学校および至学館大学と連携した探究型教育プログラムを実施。

高校生がドローンや3D技術を活用し、撮影から3Dプリント出力までの一連のデジタルものづくりプロセスを学ぶ取り組みが、2025年8月から12月にかけて行われました。

ハイパーブレイン「DXハイスクール事業支援」

実施期間：2025年8月〜12月

実施校：愛知県立大府東高等学校

連携：至学館大学、株式会社ハイパーブレイン

対象：愛知県立大府東高等学校 生徒

教育現場のICT環境整備などを手がける株式会社ハイパーブレインが、高校生のデジタル技術活用能力を育むための実践的な教育プログラムを支援。

地層のドローン撮影、フォトグラメトリ技術を用いた3Dモデル化、3Dプリンターでの出力といった高度な技術体験を提供。

企業が持つ専門技術と大学の教育力を組み合わせ、実社会で活用されるデジタルスキルの習得を目指したカリキュラムが展開されました。

ドローンによる地層撮影と3Dモデル作成

愛知県南知多町の師崎層群にて、ドローンを用いた現地撮影を実施。

撮影したデータをもとにフォトグラメトリ技術を活用し、地層の質感や形状を精細にデジタル再現する3Dモデル化に取り組みました。

教室の中だけでは完結しない、フィールドワークとデジタル技術を融合させたダイナミックな学びです。

Blender基本操作講習と3Dプリント

3Dモデリングソフト「Blender」の操作講習では、至学館大学の学生が講師を担当。

年齢の近い大学生からの指導や企業の技術サポートを受けながら、生徒たちは校舎の3Dモデル生成や編集作業を実践しました。

完成したデータは3Dプリンターで出力され、デジタルのデータが「モノ」として具現化されるプロセスを体験。

産学官連携による最先端技術を活用した教育モデルとして、今後の展開にも期待が集まります。

