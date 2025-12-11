電子書籍オリジナルで登場！文藝春秋『週刊文春ミステリーベスト10 2025』

文藝春秋が、週刊文春の「ミステリーベスト10」をまとめた電子書籍『週刊文春ミステリーベスト10 2025』を2025年12月11日より発売。

あわせて、文藝春秋のミステリー作品650作以上がお得になる電子書籍フェア「文藝春秋ミステリー大祭2025」も開催されます。

文藝春秋『週刊文春ミステリーベスト10 2025』

発売日：2025年12月11日(木)

価格：200円(税込)

販売場所：Kindleストア、楽天Koboほか主要電子書店

今年で49回目を迎える、年末恒例のミステリーランキング決定版。

日本推理作家協会会員やミステリー作家、書店員など、全国のミステリー通による投票で選ばれた珠玉の20冊が発表されます。

電子書籍オリジナルとして発売され、国内・海外各部門の1位著者のインタビューも収録。

この1年に発売されたミステリー小説の中から、プロたちが選んだ確かな作品を知ることができる一冊です。

電子書籍フェア「文藝春秋ミステリー大祭2025」

『週刊文春ミステリーベスト10 2025』の発売に合わせ、大規模な電子書籍フェアが同時開催。

文藝春秋が刊行する650作を超えるミステリー作品を対象に、各電子書店にてポイント還元や割引クーポンなどのキャンペーンが実施されます。

ランキングにランクインした作家の過去作や、読み逃していた名作をお得に手に入れるチャンスです。

年末年始の読書時間にぴったりのミステリーが見つかること間違いなし。

文藝春秋『週刊文春ミステリーベスト10 2025』の紹介でした。

