身体を温める温活メニュー！Mari＆Miku「寒さを乗り切るぽかぽか妊活レシピ」

管理栄養士ユニット「Mari＆Miku」が、寒さが厳しくなる季節に向けた「寒さを乗り切るぽかぽか妊活レシピ」を2025年11月より公開。

InstagramやTikTokなどのSNSを通じて、管理栄養士ならではの視点で考案された、身体を温める温活メニューや栄養情報が発信されます。

Mari＆Miku「寒さを乗り切るぽかぽか妊活レシピ」

公開開始：2025年11月より順次

発信媒体：Instagram、TikTok

運営：株式会社ユー・ディー

管理栄養士のMariとMikuによるユニット「Mari＆Miku」が、妊活中の人々に向けた食事や栄養の情報を発信。

不妊治療施設での勉強会実施や、オリジナルの妊活レシピ作成などの経験を持つ2人が、日常に取り入れやすい「妊活ごはん」を提案します。

これから迎える本格的な冬に備え、身体を芯から温める食材やメニューがラインナップ。

豆腐のきのこ餡かけ

「ビタミンDで授かり体質に」をテーマにした、温かい餡かけメニュー。

TikTokでの発信でも注目を集めたレシピであり、ヘルシーな豆腐ときのこを使いつつ、満足感のある一品に仕上がっています。

手軽に作れて身体が温まる、冬の食卓に嬉しいメニューです。

丸ごとさつまいもご飯

旬のさつまいもを大胆に丸ごと使用した炊き込みご飯。

素材の甘みと栄養を余すことなく楽しめるレシピで、見た目のインパクトも抜群です。

このほかにも「豚肉とごぼうのしぐれ煮」など、旬の食材を活用した温活レシピが順次紹介されます。

管理栄養士の専門知識に基づいた、心も身体も温まる妊活レシピの数々に注目です。

ユー・ディー「Mari＆Miku」の紹介でした。

