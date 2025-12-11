専門家が米の可能性を解説！グレイン・エス・ピー「ヘルスケアの識者が語る 米の力」

グレイン・エス・ピーが、農林水産省補助事業「令和7年度米需要創造推進事業」の一環として、学術セミナー「ヘルスケアの識者が語る 米の力」を令和8年1月14日(水)に開催。

各分野の専門家を招き、心と健康に欠かせない「米」の可能性や新たな魅力に迫るイベントが展開されます。

開催日時：令和8年（2026年）1月14日(水) 18:15〜20:30（開場17:45）

開催場所：港区立産業振興センター 11Fホール大（東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア）

参加人数：先着150名（定員に達し次第終了）

申込方法：WEB応募のみ

特典：来場時におむすび弁当、帰りにおみやげを配布

日本の食文化の基盤である「米」を取り巻く環境が変化する中、その健康価値への関心が高まっています。

本セミナーでは、ヘルスケアの識者が登壇し、それぞれの専門領域から「米の力」について解説。

来場者にはおむすび弁当やおみやげも用意され、知識と食の両面から米の魅力を体感できる内容です。

テーマ「腸活には、ごはんを冷まして食べなさい」

文教大学 健康栄養学部 教授の笠岡誠一氏が登壇。

「レジスタントスターチ」をキーワードに、腸活における米の摂取方法やその効果について講演を行います。

テーマ「アスリートと米食」

トライアスロンエイジグループ日本代表であり、料理研究家としても活動する高橋善郎氏による講演。

アスリートの視点から、パフォーマンス維持や体づくりにおける米食の重要性が語られます。

テーマ「マーケティングから考える食育で大切な4つのこと」

株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長の西根英一氏が登壇。

「モノ、コト、ハコ、ヒト」という4つの視点から、マーケティングに基づいた食育の在り方を考察します。

総合司会

全体の進行は、NPO法人女性ウェルネス食推進機構 理事長の伊達友美氏が担当。

各講演の後には会場参加者との質疑応答の時間も設けられ、理解を深めることができます。

健康や美容、スポーツなど多角的な視点から「米」を見つめ直す貴重な機会。

先着順での受付となるため、早めの申し込みが推奨されます。

