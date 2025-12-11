お笑いコンビ「テンダラー」の浜本広晃さんがYouTubeチャンネルで新車購入を報告しました。待望のスズキ「ジムニーノマド」を納車し、早速ステッカーを貼り付けるなど、新しいカーライフへの期待を語っています。



【写真を見る】「むちゃくちゃ待った」テンダラー浜本「ジムニーノマド」新車で購入 “出不精やけど行かなアカンな” 今後の冒険に気持ち新た





浜本さんは “実は納車日なんです” と報告しました。購入した車種について “むちゃくちゃ待ったんですよ。もうなかなか来えへんくて、やっと納車日を迎えた” と明かしつつ、撮影者に “何買ったと思う？” とチャレンジ。

撮影者は浜本さんといえばスポーツカーを連想し「Z」と予想しましたが、浜本さんは “真逆です” と否定。 “いつかはね、乗ってみたいなと思う車やったんですよ” さらに今回は新車だと明かし “「VINTAGE CAR LIFE」 と言いつつも今回は 「NEW CAR LIFE」” と上機嫌で語りました。





撮影者を焦らすように浜本さんがその車の前まで進むと、現れたのは深い緑色の角張った車体。浜本さんは “ジムニーノマド！” と得意気に声を上げました。









茶のハンチングにデニムのジャケットという浜本さんのコーデは、まさにこの「ジムニーノマド」に合わせたかの様子。 “街でね、ノマド見かけたこと、まだないんですよ” と、希少な人気車種であることを伝えています。









販売員さんは「こちらがヘッドライトのウォッシャー」と説明。オフロード車ならではの装備を作動させると、ライトに水滴がほとばしり、浜本さんは得意気に笑ってしまう好反応。他にも車内装備などを丁寧に説明されたとのこと。









カスタムをどうするか思案する浜本さんは、取り急ぎ納車を記念して、友人が作ってくれたステッカーを車に貼ることにします。「ゆがんだらあきませんよ」とビビる撮影者を尻目に、風が吹き込む中、道具なしの一発で浜本さんはステッカーを貼り付けました。







そして浜本さんは、お店の方に「お世話になりました」と爽やかに一礼し、ジムニーに乗り込んで発車。車内ではウィンカーの音に「かわいいな」と反応し「むちゃくちゃ乗りやすいわホンマ」と悦に入りました。撮影者に「行くとこ増えるんじゃないですか」と訊かれると「年齢とともに出不精になってきたな。行かなアカンな」と気持ちを新たにしていました。



そして「カスタムやな、どんな感じで。いろいろあるやん」と、浜本さんは思いを馳せていて「今後ね、このチャンネルでもね、ちょいちょいジムニー出てくるかも分かりませんが」と、期待を込めています。

【担当：芸能情報ステーション】