榮倉奈々、クリスマスはホームパーティー 食後のコーヒーは「人数分出すのがすごく大変」
俳優の榮倉奈々（37）が11日、都内で行われた味の素AGF『カフェオレちゃんもインスタントん♪CAFE by Blendy』オープニングイベントに登壇し、クリスマスの予定を明かした。
【写真】カワイイ！全問正解で喜ぶ榮倉奈々
クリスマスも間近ということで、榮倉は「11月から子供たちがクリスマスを楽しみにしていて、家がホリデーな感じでいっぱいなんですけど」とすでにクリスマス気分であることを告白。「クリスマスは友達を呼んでホームパーティーをしたいなと思っていて」と当日の予定を明かした。
また、「たくさん来てくれるのはうれしいんですけど、食後のコーヒーは人数分出すのがすごく大変じゃないですか」と大人数を招待することを明かし、「ブレンディにお世話になっていて」とイベントにちなんで笑顔で語った。
本イベントは、きょう11日〜14日に東京・都立明治公園内の「Meiji Park Market」にて開催される、「ブレンディ」インスタントコーヒーの体験型ポップアップイベントのキックオフ。ポップアップイベントでは、「ブレンディ」インスタントコーヒーと4種類のミルク（牛乳・ソイ・アーモンド・オーツ）の組み合わせのうち好みのミルク3種類を選んで、カフェオレを飲み比べできる。
