¡¡2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¶¥µ»Ãæ¤Î¥á¡¼¥¯»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤È¶¦±é¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡Ö¥á¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¥º¥ë¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¥á¡¼¥¯¾è¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢±éµ»¤Ë¤âµ¤Ê¬¤¬È¿±Ç¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖËÜÍè¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Öº£Æü¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Û¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉáÃÊ¡£Âç¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¡¢ÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¤¤¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ÓÀî¤µ¤ó¡£¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤éÃË»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÁ°È±¤Î¡Ë1ËÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÄ´»Ò°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£³ê¤ëºÝ¤ËÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤·¤Æ¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áö¤ê½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ«´é¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡ÈÀë¸À¡É¡£¡Ö²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤«¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ê¥á¡¼¥¯¤ò¡Ë¤·¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÁª¼ê¤È¤«¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¡£Á´Á³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï´À¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤òÄ¾¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£