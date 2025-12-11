モデルの島村みやこさんが自身のインスタグラムを更新。

旅行でハンガリー滞在中に「犯罪被害」に遭った事を明かしました。



【写真を見る】「就寝中、泊まっていた部屋に泥棒が侵入。カバンや貴重品、一式ぜ〜んぶ盗まれました…」 モデル・ 島村みやこさん ハンガリー旅行中「犯罪被害に」





島村みやこさんは「まさかの犯罪被害に遭って警察署に行くことになった国は、、！ ハンガリーでした笑」と、投稿。



続けて「ストーリーにも少し書いたけど、みんなに同じことが起きない様に書いておくね❤」と、記しました。



そして「就寝中、泊まっていた部屋に泥棒が侵入。カバンや貴重品、一式ぜ〜んぶ盗まれました…。弟なんてパスポート＋在留カードまで持ってかれて、しかも車のキーも盗まれたから車も動かせず、このままだと不法滞在になる可能性まで」と、記しました。





更に「何年もヨーロッパに住んでる弟ですら『こんなの初めて』っていうレベルの事件で、“寝てる目の前に人がいた”とか映画じゃん？。笑」「絶対嘘だよ、笑。って思ったけど 想像しただけでホラーでした…」と、振り返りました。





島村みやこさんは「そして警察の対応も『荷物は戻らないけどどうしたい？』くらいの温度感で、被害届も“1人1枚じゃなくて、みんなで1枚ね”と言われる始末」「そんなことある？ってツッコミ止まらなかった笑」と、投稿。

続けて「ホテルでは」「・扉の前にキャリーを置く」「・貴重品は分かりにくい場所へ」「が基本らしい…知らなかったよ」と、記しました。



そして「でも本当に、誰も怪我なく無事で良かった。」「というお話がありました❤」と、綴りました。







最後に、島村みやこさんは「事件あったとはいえ、ハンガリーはめちゃくちゃ素敵な国で、丸1日しか観光日なかったんだけど 行きたかったカフェとナイトクルーズだけは行けたから、まぁいっか」「初めてのカオスで楽しいヨーロッパ旅でした❤」と、投稿を締めくくっています。





【 島村みやこさん プロフィール 】



生年月日：1989年6月10日

年齢：36歳

身長：168cm

血液型：A型



趣味・特技：旅行 / 一眼レフカメラ / 料理 / バレーボール / 格闘技 / ダンス（USA大会団体2位、ベストインプレション賞） / ヨガ



資格・免許温泉：ソムリエ / アスリートフードマイスター / 秘書検定２級 / 重度訪問介護ヘルパー



【担当：芸能情報ステーション】