女優の榮倉奈々（37）が11日、都内で「味の素AGF」のカフェオレ「ブレンディ」のポップアップオープニングイベントに登場した。

カフェオレを意識した、自身のブランド「newnow（ニューナウ）」の衣装で登場。「ふんわりとした白の袖が、偶然にも優しいミルクを表現できました」とポイントを解説した。

インスタントコーヒーと、植物性ミルクなど、さまざまなミルクを掛け合わせる商品。飲み比べた榮倉のお気に入りはアーモンドミルクだという。「あんなにハマるとは。新しい発見でした」と感想を口にした。「ベストマッチ」だと思うことについてもトークを展開。「カフェオレ×TV」と書かれたフリップを公開した。「いつも子供と同じ時間に寝るのですが、たまに寝かした後に起きることができた時には、カフェオレを持ってテレビを見る。自分の見たいテレビが見られる」と母親ならではの時間の使い方について語った。

クリスマスの過ごし方にも話が及んだ。「うちは子供たちが、もうクリスマスを楽しみにしている。準備万端です。お友達を呼んでホームパーティーをしたい」と展望を語った。

カフェオレに使われたミルクを当てる「利きミルク」の企画にも挑戦した。開始前は「簡単すぎたらどうしよう」と自信満々。始まると一転して「難しいかも」と真剣な表情でテイスティングを行った。結果は全問正解で、見事味の違いを見極めた。