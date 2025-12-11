女優・椛島光（29）のマネージャーが運用するインスタグラムが11日までに更新され、今月14日に中国・上海で開催を予定していたファンミーティングを中止すると発表した。

同インスタグラムで「平素より格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。この度、2025年12月14日に上海にて開催を予定しておりました『2025椛島光 上海ファンミーティング』につきまして、不可抗力による事由のため、慎重に検討を重ねた結果、やむを得ず中止とさせていただくこととなりました」と発表。

「本イベントを心待ちにされていた皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「ご来場に向けご準備いただいていた皆さまのお気持ちを思いますと、このような判断となりましたことは誠に遺憾でございます」と伝えた。

1996年6月8日生まれ、青森県出産の椛島は2021年放送のテレビ朝日系「仮面ライダーリバイス」のアギレラ/夏木花/仮面ライダーアギレラ役で脚光を浴びた。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」にも出演した。