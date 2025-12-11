第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（14日、阪神芝1600メートル）は11日、出走馬18頭が確定した。

賞金400万円組の出走抽選は13分の7でイヌボウノウタゴエ、ギャラボーグ、スウィートハピネス、スタニングレディ、フロムレイブン、メイプルハッピー、レディーゴールがゲートイン。ウィングブルー、コスモレッド、サンブライト、ノアールビーナス、バースデイフライト、ホワイトオーキッドが無念の除外となった。

この日、調教師試験に合格した和田竜二（48）は東京芝1800メートルで新馬勝ちしたスタニングレディ（牝2＝高木、父ベンバトル）、藤岡佑介（39）は未勝利、赤松賞と連勝中の秘図マスターピース（牝2＝国枝、父スクリーンヒーロー）とそれぞれ初コンビを組む。

出走馬18頭（負担重量は全馬55キロ）は以下の通り。

アランカール 北村友

アルバンヌ 坂 井

アンヘリータス ジェルー

イヌボウノウタゴエ 酒 井

ギャラボーグ 川 田

ショウナンカリス 池 添

スウィートハピネス 高 杉

スタニングレディ 和田竜

スターアニス 松 山

タイセイボーグ 西村淳

ヒズマスターピース 藤 岡

フロムレイブン 吉 村

マーゴットラヴミー 武 豊

ミツカネベネラ 津 村

メイプルハッピー 岩田康

ラスティングスノー 菱 田

レディーゴール 松 若

ローズカリス 田 口