　第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（14日、阪神芝1600メートル）は11日、出走馬18頭が確定した。

　賞金400万円組の出走抽選は13分の7でイヌボウノウタゴエ、ギャラボーグ、スウィートハピネス、スタニングレディ、フロムレイブン、メイプルハッピー、レディーゴールがゲートイン。ウィングブルー、コスモレッド、サンブライト、ノアールビーナス、バースデイフライト、ホワイトオーキッドが無念の除外となった。

　この日、調教師試験に合格した和田竜二（48）は東京芝1800メートルで新馬勝ちしたスタニングレディ（牝2＝高木、父ベンバトル）、藤岡佑介（39）は未勝利、赤松賞と連勝中の秘図マスターピース（牝2＝国枝、父スクリーンヒーロー）とそれぞれ初コンビを組む。

　出走馬18頭（負担重量は全馬55キロ）は以下の通り。

アランカール　　　　北村友

アルバンヌ　　　　　坂　井

アンヘリータス　　　ジェルー

イヌボウノウタゴエ　酒　井

ギャラボーグ　　　　川　田

ショウナンカリス　　池　添

スウィートハピネス　高　杉

スタニングレディ　　和田竜

スターアニス　　　　松　山

タイセイボーグ　　　西村淳

ヒズマスターピース　藤　岡

フロムレイブン　　　吉　村

マーゴットラヴミー　武　豊

ミツカネベネラ　　　津　村

メイプルハッピー　　岩田康

ラスティングスノー　菱　田

レディーゴール　　　松　若

ローズカリス　　　　田　口