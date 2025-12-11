【阪神JF】調教師試験合格の和田竜二騎乗スタニングレディが出走抽選突破！13分の7
第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（14日、阪神芝1600メートル）は11日、出走馬18頭が確定した。
賞金400万円組の出走抽選は13分の7でイヌボウノウタゴエ、ギャラボーグ、スウィートハピネス、スタニングレディ、フロムレイブン、メイプルハッピー、レディーゴールがゲートイン。ウィングブルー、コスモレッド、サンブライト、ノアールビーナス、バースデイフライト、ホワイトオーキッドが無念の除外となった。
この日、調教師試験に合格した和田竜二（48）は東京芝1800メートルで新馬勝ちしたスタニングレディ（牝2＝高木、父ベンバトル）、藤岡佑介（39）は未勝利、赤松賞と連勝中の秘図マスターピース（牝2＝国枝、父スクリーンヒーロー）とそれぞれ初コンビを組む。
出走馬18頭（負担重量は全馬55キロ）は以下の通り。
アランカール 北村友
アルバンヌ 坂 井
アンヘリータス ジェルー
イヌボウノウタゴエ 酒 井
ギャラボーグ 川 田
ショウナンカリス 池 添
スウィートハピネス 高 杉
スタニングレディ 和田竜
スターアニス 松 山
タイセイボーグ 西村淳
ヒズマスターピース 藤 岡
フロムレイブン 吉 村
マーゴットラヴミー 武 豊
ミツカネベネラ 津 村
メイプルハッピー 岩田康
ラスティングスノー 菱 田
レディーゴール 松 若
ローズカリス 田 口