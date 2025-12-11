過激ダンスで“公然わいせつ”と告発されたファサ、独自のスタイルでビルボード新設チャート初代1位に！

MAMAMOOのファサが、ビルボードの新設チャートで“初代1位”を獲得した。

【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス

ファサは最近、Billboard本社とBillboard Koreaが新たに立ち上げたチャート「Billboard Korea Hot 100」において自身の楽曲『Good Goodbye』がチャート初の1位を記録し、“初代1位アーティスト”となった。

ファサはこの成果について「ビルボードが新設した『Billboard Korea Hot 100』チャートで、私が初めて1位を獲得できて光栄だ。どんなことでも“初めて”というのはいつだって特別な意味があると思う。感謝している」とコメントした。

（画像＝P NATION）ファサ

また、楽曲の人気については「この曲が誰かの慰めになればと願っていたが、その願いが叶ったようで、私が一番幸せに感じている」と付け加えた。

（画像＝Billboard Korea）

『Good Goodbye』で“逆走シンドローム”を巻き起こしているファサは、「Billboard Korea Hot 100」で2週連続1位を獲得しただけでなく、「Billboard World Digital Song Sales」チャートでも初のトップに輝き、意味のある記録を更新し続けている。

さらに、今週の「Billboard Global 200」で32位を記録し、前週の初登場順位（43位）よりも11ランクアップする目覚ましいグローバル上昇を見せている。また、11日に発表された49週目（11月30日〜12月6日）のサークルチャートでも『Good Goodbye』で、デジタル、ストリーミング、BGMチャートなど前週に続いて“6冠”を達成した。

勢いの止まらないファサは、『江南スタイル』で知られる歌手PSYの率いるP NATIONと専属契約を結んだ後、『I Love My Body』『NA』『Good Goodbye』など、唯一無二のコンセプトが光る音楽を次々と発表し、精力的な活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。