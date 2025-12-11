ËãÌôÈÈºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ë¡È»þÂ®182Ò¡É¤Î°û¼ò±¿Å¾¡¢´Ú¹ñ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤¬Ë¡Äî¤ÇÍÆµ¿Ç§¤á¤ë
°ãË¡ÌôÊª»ÈÍÑ¤Îºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢Ë¡Äî¤ÇÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢¡ÈËãÌôË½Ïª¡É¤ÎÎø¿Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ·º»ö11Ã±ÆÈ¤Ï12·î11Æü¸áÁ°¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î½é¸øÈ½¤ò³«¤¤¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯4·î27Æü¸áÁ°4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢´Á¹¾±è¤¤¤Î¹¾ÊÕËÌÏ©¡¦°ì»³Êý¸þ¤ÎÆ¼¿ýÂç¶¶ÉÕ¶á¤Ç¡¢Á°Êý¼ÖÎ¾¤òÄÉ¤¤±Û¤½¤¦¤È¤·¤ÆÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¤Î·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Ï¡¢ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·´ð½à¡Ê0.08¡ó¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿ôÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®80Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï»þÂ®182Ò¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸øÈ½¤Ç¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤¦¤À¡×¤ÈÄ¾ÀÜÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¤â°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢È³¶â600Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó60Ëü±ß¡Ë¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¤ÏËãÌôÅêÍ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WINNER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2Ç¯¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖSouth Club¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ³èÆ°¡£2019Ç¯7·î¤ËÆó¸ÔÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤ÏÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð¿È¤ÎÎø¿Í¤ËËãÌôÅêÌô¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ÆµÄÏÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï°û¼ò±¿Å¾ÍÆµ¿¤Ç¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£ËãÌôÎà´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢2024Ç¯1·î¤ËÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£