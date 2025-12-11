インティミッシミのクリスマスを彩る新作＆ギフトサービスが魅力的すぎる

イタリア発のランジェリーブランド、インティミッシミから待望のオンラインギフトラッピングサービスがスタート。これまで店舗限定だった特別感のあるボックスラッピングを、自宅からの注文でも選べるようになりました。また、2025年のクリスマスコレクションも公開され、ホリデーらしい華やかさとデイリーの心地よさを兼ね備えたアイテムが勢揃い♡ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなラインナップをご紹介します。

オンライン限定ギフトラッピングがスタート

インティミッシミでは、大切なギフトシーンをより美しく彩るため、オンラインストアでのギフトラッピングサービスが新登場。

450円（税込）のギフトラッピングは、ボックス型のスペシャル仕様で、最大4点までの商品を価格が見えない状態で丁寧に梱包。希望すればメッセージカードも同梱でき、想いをそのまま届けられます。

さらに、自宅で自由にラッピングできる200円（税込）の「ギフト用梱包紙セット」もラインナップ。メッセージカードと封筒が付いており、自分らしいアレンジが可能です。

会計画面から簡単に追加できるため、忙しい時期でもスムーズにギフト準備ができるのが嬉しいポイント♪なお、ラッピングサービスの返品・返金は不可のため注意が必要です。

店舗でもギフト対応は可能ですが、料金や仕様が異なる場合があるため事前にチェックしておくと安心です。

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

心ときめく2025クリスマスコレクション

今年のテーマは「今年のクリスマスは、私らしく。」。インティミッシミの2025クリスマスコレクションは、ホリデームードを満喫しながら、デイリーにも使いやすい洗練デザインが魅力です。

まずご紹介したいのが、「“La Vie en Rose” Elena バルコネットブラ」（9,990円）。カラーはBlackとDark Burgundyの2色展開。

ロマンチックな花柄レースに、サテンのような光沢をもつマイクロファイバー素材が重なり、胸元のパール調ボタンが華やかなアクセントに。

長めに伸びたトライアングル型カップがしっかりバストをホールドしてくれる一枚です。

続いて「ポラークリスマスプリント モダール オープンフロント パジャマ」（15,990円）。柔らかなモダール素材を使用し、St.Polar Bear/Rossoのクリスマスプリントがかわいらしい一着。

サイズはS、M、L展開で、メンズライクなロングパジャマとしても、自分への癒し時間にもぴったりです。

「“Shimmering Passion” ラメ ロングスリーブ ボディスーツ」（11,990円）は、Nero/Argento Lame’とDark Burgundy Lame’の2色展開。

柔らかなラメ素材がライトに輝き、アンダーバストのギャザーが上品な女性らしさを演出。特別な夜に着たいセンシュアルなアイテムです。

さらに「“Glimmer of Pleasure” レース ロングスリーブ ボディスーツ」（11,990円）はBlackのみの展開で、背中が開いた華やかなデザインが印象的。

ミニスパンコールが歩くたびにきらめき、内側には取り外し可能なモダール製トライアングルブラを搭載。着心地の良さと美しさを両立した一枚です。

ギフトにも自分用にも♡心ときめくクリスマスを

インティミッシミの新しいオンラインギフトラッピングは、ホリデーシーズンの特別な贈り物に嬉しいサービス。

クリスマスコレクションも今年らしい華やぎと心地よさを兼ね備え、大切な人へはもちろん、自分自身の気分を高めたい時にも頼れるアイテムばかりです。

お気に入りの一着とともに、心がふわりと温まるクリスマスを楽しんでみてはいかがでしょうか♡