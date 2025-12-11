名古屋「中川コロナワールド」リニューアル詳細 シネコン・温泉など刷新、新スタイルのフードコートも【ポイント一覧】
株式会社コロナワールドは、複合アミューズメント施設「大垣コロナワールド」（岐阜県大垣市）と「中川コロナワールド」（愛知県名古屋市中川区）を、ともに12月中にリニューアルオープンする。概要が公開された。
【画像多数】「中川コロナワールド」リニューアルの内部 温泉にプレミアムラウンジも
施設全体の外装や共有エントランスの改装をはじめ、各店舗も充実。「当社では“映画・温泉・ボウリング・飲食・ゲーム”を一か所で楽しめるワンストップ複合施設の強みを生かしつつ、『より居心地の良い空間』『家族でも一人でも楽しめる使い勝手』『非日常の体験価値』の向上を目指し、訪れるたびに魅力が発見できる施設づくりを進めてまいります」とコメントする。
開業30周年の中川コロナワールドは、全面改装を終え、クリスマス直前の12月23日にリニューアルオープンする。
■中川コロナワールド リニューアル概要
愛知県名古屋市中川区江松三丁目110番地
JR八田駅・地下鉄高畑駅より無料シャトルバス運行
▼中川コロナワールド 外装・内装（ワールド共用部分）
外装・内装を一新し、落ち着きのあるスタイリッシュな雰囲気を演出。ラウンジスペースはグレーとベージュを基調に、柔らかな照明とファブリック素材を取り入れることで、上質さとリラックス感が調和した心地よい空間に仕上げた。
▼温浴施設／天然温泉 中川コロナの湯
「天然温泉 中川コロナの湯」は、店舗入口から館内までのイメージを全面的にリニューアルし、訪れる方を新しい癒しの世界へと誘う。エントランスはスタイリッシュで開放感あふれるデザインへと生まれ変わり、足を踏み入れた瞬間から非日常の特別感を感じられる空間に。館内へ進むと、モダンで洗練された装飾が広がり、落ち着きと上質さが自然に調和し、心身をゆったりと解きほぐす癒しの時間を届ける。
さらに、ワンランク上のリラクゼーションを体感できる「プレミアムラウンジ フォーレスト」も新たに生まれ変わった。天然溶岩サウナ「健美効炉（けんびこうろ）」や岩盤浴を備え、体の芯から温め、心まで安らぐ極上のひとときを提供。静かな空間で過ごす時間は、日常の疲れを忘れさせ、まるで森の中で深呼吸をしているかのようなリフレッシュ感を味わえる。
店舗名：天然温泉 中川コロナの湯
営業時間：月〜木 8:00〜25:00、金・祝前 8:00〜26:00、土 6:00〜26:00、日・祝 8:00〜25:00
▼レストラン／ダイニングワールド 中川店
フードコート中川店は「ダイニングワールド 中川店」として生まれ変わる。従来のフードコートスタイルから一歩進んだ、食事をゆっくりと楽しめるニューレストランスタイルへと進化。広々とした空間に洗練されたデザインを取り入れ、落ち着いた雰囲気の中で、家族や友人、カップルが心ゆくまで食事を満喫できるようになる。
店内のインテリアはモダンでありながら温かみを感じられる設計に刷新され、居心地の良さを追求。さらに、食事メニューも大幅にリニューアルされ、バラエティ豊かなラインナップを取りそろえる。定番の人気メニューはもちろん、ここでしか味わえない限定グルメや季節ごとの特別メニューも登場し、訪れるたびに新しい発見があるのも魅力。また、金沢で人気の「ゴーゴーカレー」のメニューも登場する。
店舗名：ダイニングワールド 中川店
営業時間：全日 11:00〜23:00（ラストオーダー22:30）
▼シネマコンプレックス / シネマワールド 中川
「シネマワールド 中川」は、全12スクリーンを有するシネマコンプレックス。より快適な時間を過ごせ、シネマワールドの世界観を体感できる空間へとリニューアルする。ロビーを一新し、広々とした待合スペースを新設。映画の上映前後の時間をゆったり楽しめる、開放的で心地よい空間を提供する。また、フードセルフオーダー機・ドリンクバーを新たに導入し、飲食物の購入が一層スムーズになる。
店舗名：シネマワールド 中川
営業時間：月〜木9:30〜24:00、金9:30〜26:00、土7:30〜26:00、日・祝7:30〜24:00
※作品の上映スケジュールにより変動
スペック：全12スクリーン 1607席（スクリーン2：体感型アトラクションシアター 4DX 導入）
▼ボウリング／コロナキャットボウル 中川店
「コロナキャットボウル 中川店」は、ファサードのデザインを刷新し、よりスタイリッシュで開放感のある外観へと生まれ変わった。館内に足を踏み入れると、広々とした気持ちのいい空間が広がり、誰もが快適にボウリングを楽しめる環境を整えている。
店舗名：コロナキャットボウル 中川店
営業時間：日〜木8:00〜24:00、金・土・祝前8:00〜27:00
スペック：全32レーン
▼アミューズメント／アミューズメント ワールド メトロポリス 大垣店
「アミューズメントワールド メトロポリス 中川店」は、開放感のあるフロアにバラエティ豊かなゲーム機や、300種類を超える景品を取りそろえたアミューズメント施設となり、クレーンゲームからメダルゲームまで、ファミリーや友だち同士で遊べる人気のゲーム機はもちろん、マニア心をくすぐるゲーム機まで多数設置。映画やアニメの人気キャラクターとコラボしたプライズも数多く用意しており、映画を観て気になったら、そのまますぐに関連グッズのクレーンゲームにチャレンジするなど、遊びの幅が広がる。
店舗名：アミューズメントワールド メトロポリス 中川店
営業時間：月〜金10:00〜23:50、土日祝9:00〜23:50
▼パチンコ・スロット／パチンココロナ 中川店
「パチンココロナ 中川店」は、店内をより快適に楽しめるよう全面的にリニューアル。スタイリッシュなデザインに加え、照明やレイアウトを工夫することで、遊技中もリラックスできる居心地の良さを実現。データ機器刷新により、遊技性はもちろん利便性も大幅に進化する。
店舗名：パチンココロナ 中川店
営業時間：全日 9：00〜23：00（遊技終了22：40）
台数：全747台 パチンコ400台、スロット347台
