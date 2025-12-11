「ＢＴＳ呉開設３３周年記念 富士通フロンテックカップ」（１１日、宮島）

宮島ボート２日目の１Ｒは１号艇の三村岳人（２６）＝岡山・１２５期・Ａ２＝と３周バックで追い上げた森口和紀（福岡）が同時にゴール。精密判定の結果、１着は同着となり２種類の決まり手が発表された。１周１Ｍを先行し逃げて先頭を走っていたのは三村だったが、３周１Ｍの俊敏差しで一気に差を縮めた森口が、３周２Ｍも三村の内へ入りゴール前でひと伸び。並んでゴールインとなり勝者が２人誕生した。追い付かれた三村だが決まり手は逃げ。猛追の森口は抜き去ってはいないが抜きで１着。両者が同時に１着ゴールを駆け抜けた後ろでは、３着も激戦。ゴール前で泉啓文（岡山）が亀本勇樹（広島）を僅差でかわし、ひそかに３着も大逆転劇。３連単（１）（２）（５）は４番人気で７８０円、（２）（１）（５）は１６番人気で２４３０円の配当となった。

宮島では初日６Ｒで４艇が失格となるアクシデントが起こり、３連単、３連複は不成立。泉が１着、本田愛（静岡）が２着で２連単の２万７４５０円に対し、２連複が６万６５２０円をつける珍事。今節は、波乱の陰に２連対率５％（前検日時点）エンジンに乗る“泉あり”かもしれない。