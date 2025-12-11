アメリカンフットボールの学生日本一を決める「甲子園ボウル」（１４日・甲子園球場）に出場する関西学院大の選手たちが、急逝した仲間に王座奪還を誓っている。

１１月下旬に病気からの復帰を目指していた中西春貴さん（３年）が２１歳の若さで他界。チームは思いを背負い、２年ぶりの優勝をかけて立命館大との一戦に挑む。（滝口憲洋）

中西さんは１メートル８２、１０６キロの体格で、ポジションは最前列で体を張るラインマンだった。小学２年の頃、兵庫県西宮市のチームでタックルのない「タッチフットボール」を始め、関学中学部で日本一を達成。高等部でも主力で、大学でも活躍が期待されていた。

一方で、病気とも闘ってきた。中学３年時にてんかんを発症し、服薬しながらプレーを続けた。昨夏からは頭痛やめまいにも悩まされ、脳や脊髄を覆う硬膜から、内部の髄液が漏れ出す「脳脊髄液減少症」と診断された。休養と復帰を繰り返すようになり、今夏から自宅で療養していた。

亡くなったのは１１月２５日。気道をふさぐ姿勢で意識を失ったとみられ、死因は呼吸不全だった。帰宅した家族が居間で倒れているのを見つけた。テーブルの上には「早く仕上げて、来年はアメフトに専念するんや」と取り組んでいた卒論の資料が積まれていた。

亡くなる前も「体を作り直す」と１日８個のゆで卵を平らげ、復帰をあきらめていなかった。母の美幸さん（４９）は療養中に一度、「このままアメフトはやめて、普通の大学生活を送ったら」と口にしたことがある。温厚な息子がその時だけは「そんなん二度と言わんとって」と反発した。美幸さんは「それだけハルにとってアメフトが生きがい、生きている証しだったんだと思う」と話す。

練習に参加できていた頃、中西さんは大きな声で盛り上げ、率先して重い荷物も運んでいた。レギュラーを目指し、ベンチプレスは１５０キロを持ち上げられるまでに。チームもトレーナーがてんかんの対処法を学んで部員と共有するなど、サポートした。

甲子園ボウル出場を決めた３０日の関西大戦。選手たちは「喪章」としてヘルメットに黒いテープを貼り、背番号順に並ぶ試合前の整列では、中西さんの背番号「７１」のところで一人分のスペースを空けた。前田涼太主将（４年）は「春貴もここにいるんだと、一緒に戦った」と２００人を超える部員の思いを代弁した。

同ボウルには「７１」のシールをヘルメットに貼って臨む。中西さんの父、一博さん（５５）は「春貴は試合に出られない時も、サイドラインから大きな声援を送っていた。心はチームと共にある」と勝利を願った。