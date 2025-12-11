榮倉奈々（37）が11日、都内で行われた味の素AGFのインスタントコーヒーの体験型ポップアップ試飲イベント「カフェオレちゃんもインスタントん♪ CAFE by Blendy」オープニングイベントに出席した。この日は、23年10月に新会社「株式会社LAND NK（ランドエヌケー）」を創設してCEOに就任し、立ち上げたアパレルブランド「newnow(ニューナウ)」の衣装で登場し、満面の笑みを浮かべた。

榮倉は、ちょうど1年前の24年12月19日に都内で行われた味の素AGFのイベント「しあわせMYレシピみつかる『インスタントん♪ CAFE by AGF』」オープニングイベントにも出席し、同日から同22日までの4日間で2000人を動員する大成功に導いた。「2000人のお客さんに楽しんでいただいたと聞きました。今年も楽しみ」と期待した。

同イベントは、同日から14日までの4日間、都立明治公園内「Meiji Park Market」で開催する。インスタントコーヒー「ブレンディ」と牛乳、ソイ、アーモンド、オーツと、4種類のミルクの組み合わせのうちお好みの3種類を選んで、カフェオレを飲み比べることができる。ミルクの種類や割合を変えることで、ブレンディのミルクマッチの良さを体感しながら、気分や好みに合わせた自分だけのお気に入りのミルクマッチを見つけるイベントだ。この日の衣装は、イベントにちなんで決めたと明かし「ブラウンと白のコーディネート。偶然でしたが、ミルクマッチしました」と胸を張った。

イベントにちなみ、マッチングについて聞かれると「カフェオレ」と「テレビ」と書いた。その心を聞かれると「普段、子どもと寝ちゃうんですよ。起きちゃうと、カフェオレとテレビ。そういう時じゃないと自分でチャンネルを選べない。独り占めできる」と答えた。榮倉は16年8月に結婚した賀来賢人（36）との間に17年6月、21年2月に2人の子どもが誕生しており「（子どもに）お譲りしています」と、テレビのチャンネル権は子どもにあると明かした。