ラインナップ整理でガソリン／ディーゼルが1グレード化

マツダは2025年12月11日、コンパクトSUVの新「CX-3」を発表しました。グレードラインナップの整理などを行い、同日に予約受注を開始しました。

発売は2025年12月下旬を予定しています。

CX-3は、2015年2月に登場したコンパクトSUVです。「デミオ（現：マツダ2）」のプラットフォームをベースに、主力SUV「CX-5」よりも小さな車体を持ちながら、最新デザインテーマ「魂動デザイン」や低燃費技術「SKYACTIVテクノロジー」を採用。

コンパクトサイズに躍動的で生命力にあふれるデザインや、クラフトマンシップを感じさせる上質な内装などが特徴です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベース2570mmです。

パワーユニットには、1.5リッターガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」に加え、国産コンパクトSUVクラスでは唯一となる1.8リッターディーゼルターボエンジン「SKYACTIV-D 1.8」を搭載。

先進安全機能は衝突被害軽減ブレーキやブラインドスポットモニター、後側方接近車両検知、マツダレーダークルーズコントロール、360度モニターなどを全車に標準装備しています。

今回、グレードラインナップの整理が行われ、ガソリンモデルでは「15S Urban Dresser II」（FF／4WD）のみとなり、「15S Touring」「15S Vivid Monotone」が廃止されています。

Urban Dresser IIはブラック仕上げのフロントグリルやピラーガーニッシュを備えたほか、合成皮革とグランリュクスの上質な素材を用いた「ピュアホワイト／ライトブラウン」のシックな内装を採用したグレードで、上級車に匹敵するような質感が特徴です。

今回のラインナップ整理とともに、人気装備である「アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）」および「自動防眩ルームミラー」が標準装備化されています。

ディーゼルモデルでは「XD Touring」が廃止され、こちらも「XD Vivid Monotone II」（FF／4WD）のみとなっています。

Vivid Monotone IIはブラッククロームのフロントグリルやスタイリッシュな18インチホイール、合成皮革／レガーヌ素材のシートとブラックで統一されたインテリアを持つグレードです。

今回、スーパーUVカットガラス（フロントドア）およびIRカットガラス（フロントガラス/フロントドア）を新たに採用。

なお、ステアリングシフトスイッチ、LEDフロントフォグランプ、運転席10Wayパワーシート＆ドライビングポジションメモリー機能は削除され、パワーシート＆メモリー機能はオプション設定からも外され、選択できなくなっています。

ラインナップ整理を図った新CX-3の価格（消費税込）は、270万4900円から355万7400円です。