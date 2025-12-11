今年9月から11月にかけて、SNS型ロマンス詐欺で香川県内に住む男性が3,350万円をだましとられる被害にあったことがわかりました。

警察によりますと

〇今年9月17日、香川県内に住む50代の男性のスマートフォンのFacebookに、ファッションデザイナーを名乗る女性からメッセージが届き、数日やりとりをしたところ、女性からLINEでのやりとりを希望され、日常生活のやり取りを行うようになったといいます。

「一緒に投資しよう」と勧誘

〇被害にあった男性は、女性から「叔母が投資研究院の院長をしている」「叔母の教えを受けて私も金の投資で儲けている」といわれ、10月中旬ごろ、はじめて女性とビデオ通話をした際、女性から「叔母を紹介するので一緒に投資しよう」と誘われ、投資経験がなかったものの、投資をすることにしました。



〇男性は、LINEで叔母の紹介をうけ、投資を始めるために専用のアプリをダウンロードし、アプリ上でメールアドレスなどを入力し、身分証明書をアップロードすれば専用口座が開設されること、投資資金の振込先や振り込み方法などをアドバイスしてくれる投資会社のスタッフと女性のグループラインを登録するようにいわれ、指示通り手続きを行ったといいます。

「元金を増やせばさらに利益が得られる」

〇10月15日、男性は投資費用としてATMから指定された口座に50万円を振り込んだ後、女性から紹介された叔母の指示でアプリで金取引の売買を行ったところ、アプリ上で数万円の利益が出ているように表示され、実際に男性の口座に利益分が入金されました。その後、「元金を増やせば、更に利益が得られる」と告げられ、10月22日から11月21日までの間、指定された高松市内の場所で3回にわたって現金、あわせて3,300万円を投資会社のスタッフを名乗る男性に渡しました。



〇11月末に、アプリ上で約1億7,000万円の利益が出ているように表示されたものの、アプリから「インサイダー取引のおそれがあり、アカウントを一時凍結した」というメッセージが届き、投資会社のスタッフから凍結を解除するため1,700万円が必要と求められたため、家族に相談、詐欺と気づいたということです。



警察では、SNSを通じて「投資で儲かる」などのやりとりがあった場合は詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。