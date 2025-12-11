À¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¤ÏÇÜÁý°Ê¾å¤Î3500Ëü±ßÁý5700Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡ÂÇ·â3ÉôÌç¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡ÖÍèÇ¯¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÈÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢3500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5700Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤äÂÇ·â3ÉôÌç¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¤·¤¿¤Û¤«µå±ã¤Ë¤â½éÁª½Ð¡£Ìö¿Ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÈÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Î1Ç¯ÌÜ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤¿¡£124»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢38ÂÇÅÀ¡£¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ½é¤Î¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó»þ¤Ë¤Ï³°Ìî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÉÔºß¤È¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢´üÂÔ¤ËÂç¤¤¯±þ¤¨¤¿·Á¤À¡£(¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë