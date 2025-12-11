新女王の産声 佐久間朱莉が“神セーブ”で念願初V【2025年“この1シーン”】
白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。
【写真】メルセデス・ベンツGETだぜ！
■KKT杯バンテリンレディス（4月18〜21日、熊本県・熊本空港カントリークラブ、優勝：佐久間朱莉）2025年の女子ツアーを語るうえで、佐久間朱莉の初優勝は欠かせない出来事だった。ツアー123試合目で待望の初タイトル。それは5メートル、6メートル、5メートル――驚異的なパーセーブの連発によって切り開かれた。迎えた運命の最終日。首位と1打差の2位から出て前半で4つ伸ばし単独首位へ。その後のバックナインはピンチの連続だったが、ここで見せたのが“神セーブ”だ。13番（5メートル）、14番（6メートル）、17番（5メートル）でパーをセーブする神がかり的な粘りを披露した。最終18番は20センチのパーパット。リードは2打。すべてを乗り越えた22歳は、ついに両腕を突き上げて歓喜を爆発させた。プロテストをトップ合格し、ステップで勝ち、22年にはMR33位でシード獲得、23年はMR8位までジャンプアップ。着実に積み重ねてきた歩みの中で、ただ一つ欠けていたのがレギュラーツアーでの“勝利”だった。「くらいつかないといけない。でも、（外しても）別に死ぬわけではない」。この言葉どおり、佐久間は恐れを手放し、最後まで自分を信じて振り抜いた。前週、ローリー・マキロイ（北アイルランド）が「マスターズ」で悲願のキャリアグランドスラムを達成し、「夢はかなう」と語った。その姿を見て涙した佐久間は、その思いを持ち続けて戦った3日間だった。「1つ勝つと、2つ勝ちたくなる」。初Vでつかんだ確かな自信を胸に、佐久間は2025年の年間女王タイトルへと歩みを進めていった。
