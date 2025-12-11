“2児の母”榮倉奈々、普段は“チャンネル権がない” 寝かしつけ後がリラックスタイムに
俳優の榮倉奈々（37）が11日、都内で行われた味の素AGF『カフェオレちゃんもインスタントん♪CAFE by Blendy』オープニングイベントに登壇し、子育ての日常を明かした。
【写真】カワイイ！全問正解で喜ぶ榮倉奈々
「ブレンディ」インスタントコーヒーのCMを務めている榮倉は、ゲストとして登壇。イベントにちなんで、「ベストマッチなこと」についてトークした。自身の中での決めごとについては、「決めているつもりはないんですけど、ルーティンがあると楽ですし、新しいものを取り入れることは少ないかもしれないです」と明かし、「人に勧められたりしないと新しい出会いがない」と日々を振り返った。
「私の“ベストマッチ”」については「カフェオレ×TV」と回答。2児の母でもある榮倉は、「普段子どもと同じ時間に寝ちゃうんですよ。でもたまに寝かしつけたあとに起きることがあって、カフェオレを飲みながらテレビを観るのがリラックスタイムになっています」と告白。「そういうときじゃないと自分で選べないのでチャンネルを。独り占めできる」と苦笑いし、司会から「普段はお譲りされているんですね」と聞かれると「お譲りしています」と返し、笑いを誘っていた。
榮倉は、2016年8月に賀来と結婚。17年6月に第1子、22年2月に第2子が誕生している。
本イベントは、きょう11日〜14日に東京・都立明治公園内の「Meiji Park Market」にて開催される、「ブレンディ」インスタントコーヒーの体験型ポップアップイベントのキックオフ。ポップアップイベントでは、「ブレンディ」インスタントコーヒーと4種類のミルク（牛乳・ソイ・アーモンド・オーツ）の組み合わせのうち好みのミルク3種類を選んで、カフェオレを飲み比べできる。
【写真】カワイイ！全問正解で喜ぶ榮倉奈々
「ブレンディ」インスタントコーヒーのCMを務めている榮倉は、ゲストとして登壇。イベントにちなんで、「ベストマッチなこと」についてトークした。自身の中での決めごとについては、「決めているつもりはないんですけど、ルーティンがあると楽ですし、新しいものを取り入れることは少ないかもしれないです」と明かし、「人に勧められたりしないと新しい出会いがない」と日々を振り返った。
榮倉は、2016年8月に賀来と結婚。17年6月に第1子、22年2月に第2子が誕生している。
本イベントは、きょう11日〜14日に東京・都立明治公園内の「Meiji Park Market」にて開催される、「ブレンディ」インスタントコーヒーの体験型ポップアップイベントのキックオフ。ポップアップイベントでは、「ブレンディ」インスタントコーヒーと4種類のミルク（牛乳・ソイ・アーモンド・オーツ）の組み合わせのうち好みのミルク3種類を選んで、カフェオレを飲み比べできる。