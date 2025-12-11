¼Ó±É»Ò¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¡ªÂ¿Ë»¤ÎÆü¡¹¤ÇÄ«µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤³¤É¤³¤À¤Ã¤±¡©w¡×¤â¡Ö½¼¼Â¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤Ï¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¡¢¼¢²ì¡¢µþÅÔ¡¢Æá¿Ü¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ä«µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡È¤³¤³¤É¤³¤À¤Ã¤±¡©w¡É¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö½¼¼Â¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ê¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖALLISON BROWN¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä11·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖHAPPY BIRTHDAY SAEKO¡×¤ÈÊ¸»ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÅß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬ÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÂçºåÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂ¿Ë»¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ó±É¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£