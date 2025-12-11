¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×½Ð±é29ºÐ½÷Í¥¡Ö°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡×¾å³¤¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ»ßÈ¯É½
½÷Í¥³ñÅç¸÷¡Ê29¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£14Æü¤Ë¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î14Æü¤Ë¾å³¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø2025³ñÅç¸÷¡¡¾å³¤¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ë»öÍ³¤Î¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£
¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤´Íè¾ì¤Ë¸þ¤±¤´½àÈ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ËþÂ¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎµÞ¤Ê¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
³ñÅç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ç°Ëâ¿òÇÒÁÈ¿¥¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥º¡×¤Î½÷²¦¤Ç¤¢¤ë¥¢¥®¥ì¥éÌò°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡ËÂè3ÏÃ¤ÇµÈ¸¶Í·³Ô¤Î²Ö³¡¡Ê¤ª¤¤¤é¤ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¡£