タイトーは、発売中のNintendo Switch用ソフト「タイトーマイルストーン」シリーズの第4弾となる『タイトーマイルストーン4』を2026年3月26日に発売、本日より予約を開始することを発表した。

【画像】『タイトーマイルストーン4』ファミ通DXパックに付属するロングTシャツなど関連グッズ

『タイトーマイルストーン4』は、多数のアーケードゲームを移植した「アーケードアーカイブス」シリーズをリリースしている株式会社ハムスターの開発協力のもと、1980～90年代初頭のタイトーのアクションゲームを10タイトル収録したソフトだ。

今回収録されるのは、ブロック崩しの決定版『アルカノイド』や、トラックボールゲームの名作『サイバリオン』をはじめ、『ウォータースキー』『功里金団（くりきんとん）』『THE運動会』『女三四郎』『ドンドコドン』『キャメルトライ』『地獄めぐり』『ニンジャキッズ』が対象だ。

またゲームをモチーフにしたアパレルグッズを展開する「EDITMODE」による本作オリジナルデザインのロングTシャツを加えたセット商品『タイトーマイルストーン4』ファミ通DXパックも予約を開始した。ショップ特典として、収録タイトルからセレクトしたサウンドトラックとオリジナルステッカーが付属する。

『タイトーマイルストーン4』の発表を記念し、「ゲーセンミカド」とのコラボイベントを開催する。イベント期間中は、高田馬場ゲーセンミカド店内に本作収録タイトルが遊べる筐体が並ぶほか、対象3タイトルによる「アケアカ×ゲーセンミカド スコアアタック大会」も開催される。詳細はイベント特設ページを確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）