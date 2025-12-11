「クセになってたみたいですし…」鹿島のJ１制覇に貢献した松村優太が手術。SNS上でファン反応「シーズン走りきってくれてほんまにありがとう」
J１リーグ第37節の東京ヴェルディ戦で値千金の決勝点を奪えば、最終節の横浜F・マリノス戦で２ゴールを演出。鹿島アントラーズのリーグ制覇に大きく貢献した松村優太が、最高の歓喜を味わった４日後の12月10日に手術をした。 12月11日のクラブリリースによれば、診断名は「左反復性肩関節脱臼」。治療期間は非公表だった。 これを受け、SNS上では以下の反応が見られた。
「クセになってたみたいですし、オフシーズンでしっかり治してください」「順調な回復をお祈りしています!」「マツ…最後までよく闘ってくれたよ 鹿島の漢よ」「シーズン走りきってくれてほんまにありがとう」「肩の不安がある中最後まで戦ってくれてありがとう」「怪我もありながら戦い抜いてくれてありがとう。良くなりますように」 脱臼という恐怖を抱えながらも最後まで戦い抜いた松村には、温かいエールが届いている。この声はきっと本人に届いているはずだ。