山下美月が自身のInstagramを更新し、よみうりランドを訪れた際のプライベートショットを披露した。

【写真】マスコットキャラ“グッド”のかぶりものキャップを装着して笑顔を見せる山下美月

■彼女感強めの山下美月の姿が可愛すぎ！

山下は、「多摩出身の青春、よみうりランド」とコメントし複数枚のプライベートショットを公開した。写真は、よみうりランドのマスコットキャラクター、犬の“グッド”のかぶりものキャップと手袋、ベージュのコートにマフラーでしっかり防寒した山下の笑顔のショット（1枚目）からスタート。続けて、美しいイルミネーションをバックに、手袋の肉球を見せつつ、ちょっとプク顔を見せている様子（2枚目）、横からのアングルで笑顔を見せるカット（3枚目）、全身ショット（4枚目）の他に、恥ずかしそうに手袋で顔を隠そうとしている動画（5枚目）も公開。

SNSには「彼女感強めで可愛すぎ」「好きすぎて滅」「ビジュが良すぎる」「一緒にイルミネーション見に行きたい」「被り物の美月ちゃんほどかわいい生き物はいない」「冬の女の子って最強でめろめろ」「よみうりランドの天使」と喜ぶファンの声が溢れていた。

