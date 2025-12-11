Mrs. GREEN APPLEが3人揃ってドイツを訪れたオフショットが、日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』公式Instagramで公開された。

【写真】Mrs. GREEN APPLEのマフラーに手袋とモコモコ冬ルックのドイツオフショット①②

■3人は歴史ある重厚な街並みと、煌めくクリスマスマーケットを散策

Mrs. GREEN APPLEは12月20日に放送される『ANOTHER SKY』1時間スペシャルに登場。

「今回訪れたのは、ドイツ。歴史ある重厚な街並みと、煌めくクリスマスマーケット。3人で過ごすかけがえのない時間。どんな素顔が見られるのか、放送を楽しみにお待ちください！」という告知も添えられている。

公開されたオフショットでは、3人は背景のドイツの街並みを紹介するように大きく手を広げたお揃いのポーズを決めている。

メガネ姿の大森元貴は、チェックのモコモコのアウターをまとっているが、ひとりだけ手袋なし。若井滉斗はマフラーをグルグル巻きにし、レザーの手袋をはめたあったかコーデ。藤澤涼架もスタジャン＆チェックシャツコーデで、モコモコ手袋をはめている。

3人とも楽しそうな笑顔を見せる写真に、「防寒ビジュかわいい」「3人一緒でほっこり」「もっくんだけ素手寒くないの！？」などといったファンの声が続々と到着。

なお、番組公式Xではポーズ＆表情違いの別カットが公開されている。

■ドイツを紹介するように手を広げる『ANOTHER SKY』ショット

■体を傾ける大森＆若井と手を伸ばす藤澤の『ANOTHER SKY』別カット