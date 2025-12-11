11日14時現在の日経平均株価は前日比439.03円（-0.87％）安の5万163.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は263、値下がりは1295、変わらずは45と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は265.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が40.91円、ＴＤＫ <6762>が39.11円、東エレク <8035>が35.1円、信越化 <4063>が24.57円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を175.15円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が15.04円、三井物 <8031>が12.90円、富士フイルム <4901>が6.32円、ダイキン <6367>が5.85円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は卸売で、以下、証券・商品、パルプ・紙、保険と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、電気・ガスが並んでいる。



※14時0分2秒時点



株探ニュース

