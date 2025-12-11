ドジャースのアレックス・ベシア投手が、来年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として参加する可能性が出てきた。地元メディア『ドジャー・ブルー』が10日（日本時間11日）に伝えた。

■「家族の問題」でWS欠場

米地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』のジャック・ハリス記者が9日（同10日）、「（WBC米国代表の）マーク・デローサ監督とマイケル・ヒルGMによると、アレックス・ベシアの米国代表入りが検討されているという」と投稿。『ドジャー・ブルー』は、このコメントを紹介しつつ、記事を展開した。

「もし選ばれれば、ベシアは米国チームにとって非常に信頼できる中継ぎ左腕になるだろう。彼は2024年に素晴らしい成績を残したが、今年はドジャースのブルペン全体と同じく調子を落としていた。それでも、59回2／3を投げて80奪三振、防御率3.02とまずまずの結果を出した。キャリアを通しても安定したリリーバーで、ドジャースでの5シーズンのうち3シーズンは防御率2.25未満を記録し、平均すると毎年およそ53イニングを投げている」と紹介した。

ドジャースのブルペンを支えたベシアだったが、10月23日（同24日）に「家族の重大な問題を理由にチームを離脱した」との球団発表があり、翌24日（同25日）に開幕したブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）では出場登録メンバーから外れた。

■投手陣が見通せない米国代表

その後、11月7日（同8日）になり、ベシアと妻のカイラさんがインスタグラムを更新。生まれたばかりの娘が、10月26日（同27日）に死去したと明かしていた。

チームメートがWSという大舞台で戦う中、娘の死に直面したベシア。悲しみを背負いつつ、再びエネルギッシュな投球を披露する場は、メジャー公式戦より一足早く開催されるWBCになるのか。大きな注目を浴びそうだ。

WBC米国代表は、主将に任命されたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）をはじめ、シーズン60本塁打のカル・ローリー捕手（マリナーズ）、ナ・リーグ2冠王カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、PCAことピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）、若手スター遊撃手ボビー・ウイットJr.内野手のほか、ドジャース扇の要ウィル・スミス捕手らの参戦も決定。メジャー選抜のようなラインナップが形成されつつある。

一方、投手陣で代表合流を表明しているのは、サイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ（パイレーツ）、カブスのマシュー・ボイド（カブス）、ギャレット・ウィットロック（レッドソックス）という3名にとどまっている。

WBCでは投手陣は最低14人が必要とされており、これからどんなメンバーが集まってくるのか、そしてそこにベシアが含まれるのか、連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」にとっても気になるところだろう。