「問題ありませんでしたか？」FNS歌謡祭出演の“金髪”本田響矢×BE:FIRSTに反響「問題ありません！」「現代に現れた瀧昌様」「髪型が瀧昌さまじゃなくてびっくりでしたが…」
俳優の本田響矢（26）が、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。金髪姿で登場し、自身が出演したドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌であるBE:FIRSTの「夢中」を同グループとともに披露した。
【写真】「問題ありませんでしたか？」おなじみの“永遠ポーズ”でBE：FIRSTメンバーとともに記念撮影する本田響矢
同ドラマの公式SNSも更新され、「問題ありませんでしたか？」のコメントとともに、おなじみの「永遠ポーズ」をする本田とBE:FIRSTメンバーとの集合写真が公開された。また本田自身のインスタ、マネージャーが運営するインスタもそれぞれ更新され、金髪姿が新鮮な本田ソロのオフショットも複数枚アップされた。
この投稿にフォロワーからは“お約束”の「問題ありません！」との返しが多数寄せられたほか、「現代に現れた瀧昌様に夢中になって観てました」「夢にまで見たコラボ最高でした」「推しと推しの共演最高すぎました 髪型が瀧昌さまじゃなくてびっくりでしたが似合ってました」「今夜のとっても素敵な歌、、瀧昌さまのなつ美ちゃんへの愛も感じました」「瀧昌さまも全国民の前で歌ったらそりゃあ緊張するよね笑笑」「夢中がもっと好きになりましたし、めおと日和を見返したくなりました」「響矢くん最高に良かったよ!!泣ける」など、さまざまな反響が寄せられている。
