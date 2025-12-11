2006年トリノ五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得した荒川静香さん（43）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。スポンサーの広告について言及した。

番組では、木曜レギュラーを務めるプロフィギュアスケーターの高橋大輔さんが、他の競技のうらやましい点として「スポンサーを貼れる」をピックアップ。「フィギュアって曲を表現するので、急にスポンサーを貼るとおかしい。だからうらやましいなって。出すところが結構少ない」と打ち明けた。

これに荒川さんが「ジャケットを暑いのに着なきゃいけない、キスアンドクライで」と競技後に採点を待つ間、スポンサー名入りのジャケットを着ることを解説すると、一同は「着てる！」と納得。荒川さんが「汗だくなのに、あそこが一番映るから」と話すと、「そういう意味があるんだ」「着せられてる時ありますもんね、待ってる時に」「そういうことなんだ！」との声が。

対してスピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さんは「私達はココに入れられる」と、ウエアの額部分にスポンサー名が入っていることを説明。「レース後にすぐ（ウエアの頭部を）脱ぐじゃないですか。私はココに入ってるんで、“1周はそのまま滑って”って言われてました」と明かすと、スタジオでは「へーっ！」と驚きの声が上がっていた。