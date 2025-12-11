Image: WeatherlyJapan

しっかり寝たはずなのに午前中の立ち上がりが重い、ランチ後に強烈な眠気で効率が落ちる…。もし日中のパフォーマンスの波に悩んでいるなら、原因は「睡眠の質」だけではない可能性があります。

集中力や活力を左右するのは体内時計のリズム。このリズムは現代の不規則な光環境でズレやすく、「眠れているのに日中が不調」という状態を引き起こします。

自分では整えにくい体内時計のズレに対し、光の技術で調整をサポートするのが「Retimer3」です。

コーヒーでは解決しない「午後3時の壁」の正体

Image: WeatherlyJapan

多くの人が経験する午後の急な集中力低下――いわゆる「午後3時の壁」。この波の要因の一つには、生得的な体内時計「サーカディアンリズム」の乱れがあると言われています。体内時計は活動と休息を整える指揮者のような存在。しかし長時間の室内作業や夜のスマホの光など、現代は不自然な光が多く、この指揮が乱れやすくなっています。

コーヒーやエナジードリンクは手軽なリフレッシュ方法ですが、根本的なリズムの乱れまではカバーできません。

「持ち運べる太陽」がスッキリ感をサポート

Image: WeatherlyJapan

体内時計を整える鍵は、「Retimer3」が照射する光です。25年以上の研究に基づき、500〜504nmの特定の波長の光を採用しています。これは日光を再現した光でありながら、紫外線も赤外線も含まず、目に優しいのが特長です。

Image: WeatherlyJapan

「Retimer3」は場所を問わず、日中の活動に適した光を浴びることができる「持ち運べる太陽」。スイッチを入れるだけで、まるで朝日を浴びたときのようなシグナルを脳へ送り、スッキリとした活動モードへの切り替えをサポートします。たとえ曇りの日や室内であっても、体内時計の調整を助けてくれます。

朝30分で整う「ながら光セラピー」

Image: WeatherlyJapan

メガネ型で両手が自由なため、わざわざ時間を確保する必要はありません。朝食中、メールチェック中、身支度中など、朝に30分かけるだけ。普段の生活に自然に組み込めるため、無理なく継続できます。

日中のパフォーマンスの波は気合だけでは克服できません。体内時計の調整をサポートすることで、24時間を主体的にデザインしてみませんか？

朝の短い時間で、日中の集中力と生産性を安定させたいという方は、以下より「Retimer3」のスペック詳細やユーザーレビューをチェックしてみてください。

【1日30分かけるだけ】光セラピーで眠気対策。時差ぼけ対策にも。

＞＞【1日30分かけるだけ】光セラピーで眠気対策。時差ぼけ対策にも。

Image: WeatherlyJapan

