»³¸ýÃÒ»á¤¬U-20ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¡JFA¤¬Àµ¼°È¯É½¡ÖÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
JFA¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï12·î11Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»³¸ýÃÒ»á¤¬U-20ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡27Ç¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹»³¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ¥½¤¯¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢1996Ç¯¤«¤é¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±Ç¯¤«¤é00Ç¯¤Þ¤Ç¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢01Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢12Ç¯¤«¤é14Ç¯¤Þ¤ÇÀéÍÕ¡¢15Ç¯¤«¤é¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºåU-23¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£18Ç¯¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£20Ç¯¤«¤é¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢21Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¡£º£µ¨¾ÅÆî¤Ç¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤¿10·î26Æü¤Ë¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£Æ±·î31Æü¤Ë¾ÅÆî¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸¬µõ¤Ë¡Ù¡ØÃÏÆ»¤Ë¡Ù¡ØÂçÃÀ¤Ë¡Ù¡Ø·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡Ù¡£Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥â¥Î¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¥½¤¯¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤Ë¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë