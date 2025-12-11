山中柔太朗とラブストーリーで共演の美人女優、M!LK「好きすぎて滅」ダンス動画公開に反響「可愛すぎる」「ドラマの2人が楽しみ」
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の豊嶋花が12月9日、自身のTikTokを更新。2026年1月期日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」にてW主演を務めるM!LK・山中柔太朗のグループ曲「好きすぎて滅」のダンス動画に反響が寄せられた。
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
豊嶋は「＃黒崎さんの一途な愛がとまらない」「見て欲しくて滅」と紹介し、共演の山中柔太朗が所属するM!LKの「好きすぎて滅」のダンスを披露。2人が共演するドラマ衣装で特徴的なサビのダンスを載せている。
「好きすぎて滅」はM!LKの結成10周年を締めくくる純愛ラブソングとして10月27日に配信リリースされた。スタンドマイクを使ったキャッチーなダンスとメンバーの全力のパフォーマンスが若い世代を中心に話題となり、TikTokでは「好き滅」チャレンジとして様々な有名人がダンスを披露している。また、同グループは2月にリリースした「イイじゃん」でも流行を生み出し、年末の「第76回NHK紅白歌合戦」（NHK総合）の初出場が決まった。
この投稿に対して、「花ちゃんの好きすぎて滅嬉しい！」「ドラマ早く始まらないかな」「柔太朗くんとの共演楽しみにしてる」などとコメントが集まっている。
豊嶋と山中がW主演を務める「黒崎くんの一途な愛がとまらない」は父のおにぎり屋を手伝う高校生の白瀬（豊嶋）と不器用な天才小説家（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる、新感覚ラブコメディー。豊嶋は本作が初主演であり、「大豆田とわ子と三人の元夫」（カンテレ／フジテレビ系）、「なんで私が神説教」（日本テレビ）など数多くの話題作に出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
◆豊嶋花、M!LKのダンス動画披露
豊嶋は「＃黒崎さんの一途な愛がとまらない」「見て欲しくて滅」と紹介し、共演の山中柔太朗が所属するM!LKの「好きすぎて滅」のダンスを披露。2人が共演するドラマ衣装で特徴的なサビのダンスを載せている。
◆豊嶋花のダンスに反響
この投稿に対して、「花ちゃんの好きすぎて滅嬉しい！」「ドラマ早く始まらないかな」「柔太朗くんとの共演楽しみにしてる」などとコメントが集まっている。
豊嶋と山中がW主演を務める「黒崎くんの一途な愛がとまらない」は父のおにぎり屋を手伝う高校生の白瀬（豊嶋）と不器用な天才小説家（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる、新感覚ラブコメディー。豊嶋は本作が初主演であり、「大豆田とわ子と三人の元夫」（カンテレ／フジテレビ系）、「なんで私が神説教」（日本テレビ）など数多くの話題作に出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】