「もちもちで着心地やばい」「即決した！」【しまむら】マニアの「絶賛トップス」

【しまむら】で「どれを選べばいい？」と迷ったら、マニアが絶賛しているトップスが狙い目。着心地の良さがやみつきになりそうなロゴニットトップスや、ニュアンス感のあるデザインが即決しそうなほど可愛いニットプルオーバーなど。冬のおしゃれがますます楽しくなりそうな、注目のアイテムをご紹介します。

着心地も最高かも！ 一点投入でシャレ見えするロゴニットトップス

【しまむら】「モールラインロゴTU」\1,969（税込）

フロントに大きくデザインしたロゴが目を引くニットトップスは、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。丸みを帯びたシルエットやボリューム感のある袖も可愛いポイントに。しまラー@aiaimama.v.v.vさんが「もちもちで着心地やばい」とコメントしているように、着心地のよさも期待できます。

即決するほど可愛いニュアンスニットプルオーバー

【しまむら】「yuna＊ニュアンスニットPO」\1,969（税込）

@naa.gramさんが「ほんと大好きすぎて即決した」とコメントしているのは、ニュアンス感のある柄が今っぽ可愛いニットプルオーバー。ウエストで切り替えたペプラムシルエットがフェミニンなムードも演出。お腹まわりやお尻など、気になる部分をふわっとカバーできそうなのも嬉しいポイントです。

あったかおしゃれを楽しめるサマ見えパーカー

【しまむら】「MEG＊ムネシシュウPK」\1,639（税込）

胸元のロゴ刺繍がコーデのアクセントに。フードの立ち上がりがよく、ガバッと着るだけでサマになりそうなパーカー。ジーンズを合わせた定番コーデも、グッと垢抜けた印象に仕上がりそうです。@yuki__wearさんも「シンプルでかわいいし、裏起毛であったかいし最高」と絶賛しています。

サッと着てこなれる主役級トップス

【しまむら】「meg＊スソリブキーNCD」\1,969（税込）

1番上のボタンをあえて付けていない、キーネック風デザインが特徴。自然に抜け感がうまれ、サラッと着るだけでこなれた印象になれそう。@aiii__13kさんも「着た時に自然に首元が出て小顔効果にも◎」とリコメンド。パッと目を引くビビッドレッドカラーが印象的で、一点投入するだけで冬コーデが明るく華やぎそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@aiaimama.v.v.v様、

@naa.gram様、

@yuki__wear様、

@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i