ゲオストアは11日、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy」シリーズのリファービッシュ品（整備済み品）を販売すると発表した。13日以降、ゲオモバイルの一部店舗や公式ECサイト「ゲオオンラインストア」で販売される。販売店舗は順次拡大していく。

サムスン電子ジャパンとの提携によるもので、整備には純正パーツが使用される。ゲオストアが買い取ったGalaxyデバイスの中古品を、サムスンが新品の純正バッテリーに交換し、外装交換など必要な整備を実施したものをリファービッシュ品として販売する。バッテリー交換は、すべての端末で実施するため、新品同様のバッテリー性能が発揮できる。

すべての機能が確認され、最新ソフトウェアへの更新も済ませたものとなり、一般的な中古品と比べて外装のきれいさやバッテリー性能、動作の安定性の高さが期待される。

リファービッシュ品は、Galaxy Sシリーズ（S22～S24、Ultra、FEを含む）とZシリーズ（Fold/Flip4～6）が対象。12月13日から、ゲオモバイル川崎ゼロゲート店、ゲオモバイル名古屋大須新天地通店、ゲオ大阪日本橋店で販売が開始される。

取扱店舗 12月13日～ゲオモバイル川崎ゼロゲート店 ゲオモバイル名古屋大須新天地通店 ゲオ大阪日本橋店 2026年1月～ゲオ北新宿店 ゲオモバイル京都新京極店 ゲオ北九州中津口店 ゲオ那覇新都心店