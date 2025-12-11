ソニー・クリエイティブプロダクツと株サンリオが連携し、『きかんしゃトーマス』原作出版80周年を記念したデザインプロデュース商品を展開。

2025年12月18日(木)より、京王百貨店 新宿店にて先行販売イベント「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」が開催されます。

きかんしゃトーマス×サンリオ「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」

開催期間：2025年12月18日(木)〜2026年1月28日(水)

開催場所：京王百貨店 新宿店 7階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ

原作出版から80年、テレビ放送開始から30年以上にわたり愛され続ける「きかんしゃトーマス」。

今回、サンリオがデザインプロデュースを手掛け、「大人でも持ちやすいシンプルなデザイン」をコンセプトにした新グッズが登場。

懐かしのアニメシリーズの名場面や木製レールをモチーフにした、洗練されたアイテムがラインナップされます。

サンリオデザインプロデュース商品ラインナップ

Tシャツやトートバッグ、雑貨など、日常使いしやすいアイテムが多数展開。

株式会社ウロールからはアパレルや布雑貨、株式会社Pirates Factoryからはアルミ缶ストラップやアクリルチャームなどが販売されます。

シンプルながらもトーマスの世界観が凝縮された、ファン心をくすぐるデザインです。

こだわりの3つのデザインシリーズ

第1弾として展開されるのは、大きく分けて3つのシリーズ。

「スタンダードシリーズ」に加え、「エピソードシリーズ」では「トーマスとさかなつり」「パーシーとチョコクランチ」といった往年の名作エピソードをデザインに落とし込みました。

さらに「木製レールシリーズ」では、木製おもちゃの温かみを表現しています。

購入特典ノベルティ

会期中、商品を税込2,000円以上購入すると、特典としてカレンダーカードが1枚プレゼントされます。

80周年の記念アートがあしらわれた特別なアイテムです。

長い歴史を持つトーマスの魅力と、サンリオのデザイン力が融合した特別なコレクション。

京王百貨店 新宿店での先行販売に注目です。

きかんしゃトーマス×サンリオ「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」の紹介でした。

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンリオがデザイン！「きかんしゃトーマス」80周年記念グッズ appeared first on Dtimes.