株式会社コスモライフが展開する「コスモウォーター」が、2〜6歳の子どもを持つママ1,000名を対象に「こどもの水分補給」に関する意識調査を実施。

調査から見えてきた家庭内の「隠れた負担」と、子どもの自立を促すための解決策としての新グッズ、および無料モニターキャンペーンの情報をお伝えします。

「こどもの水分補給」に関する意識調査結果

コスモウォーターが行った調査によると、約9割（89%）のママが子どもの水分補給を「意識している」と回答。

飲み物の主流は「麦茶」（42%）と「水」（38%）ですが、その裏にはママたちの切実な悩みが隠されていることが明らかになりました。

「麦茶作り」の手間と「自分で飲めない」ハードル

麦茶はノンカフェインで安心な反面、「煮出し」「冷ます」「容器の洗浄」といった工程が多く、特に夏場などはその頻度がママたちの負担になっています。

また、子どもが自発的に水分補給ができているかという問いには、40%が「あまりできていない」と回答。

その理由として、「冷蔵庫に手が届かない」「ポットが重い」「注ぐのがこわい」といった物理的なハードルが存在し、親が都度サポートしなければならない現状が浮き彫りとなりました。

子どもが自分から飲むための環境づくり

調査では、子どもが自発的に水分補給をするために必要な要素として、「手の届く場所に飲み物があること」（46%）や「自分で安全に注げる仕組み」（42%）が上位に挙がりました。

家庭内の環境を少し整えることで、子どもの「自分でやりたい」という意欲を引き出せる可能性が示唆されています。

ゴクゴク飲みたくなる「オリジナルこどもグラス」

調査結果を受け、コスモウォーターは子どもの「できた！」を応援するアイテムとして「オリジナルこどもグラス」を制作。

ガラス工房「fresco」とライフスタイルブランド「TOKITUGI」とのコラボレーションにより誕生しました。

子どもが持ちやすいコロンとしたサイズ感と、動物たちが水遊びをする楽しげなデザインが特徴で、飲み切った時の達成感を大切にした設計となっています。

3ヶ月無料モニターキャンペーン

今回の調査結果と新グッズの発表に合わせ、コスモウォーターのある暮らしを体験できるモニターキャンペーンが開始されます。

人気サーバーモデル「smartプラスNext」と「オリジナルこどもグラス」のセットを、抽選で5名が3ヶ月間無料で試せる企画です。

ウォーターサーバーがあれば、重いお茶を作る手間が省け、子ども自身の手で安全に水を注ぐことが可能になります。

【キャンペーン概要】

応募期間：2025年12月11日(木)〜12月25日(木)

当選人数：5名

対象商品：コスモウォーター「smartプラスNext」＋「オリジナルこどもグラス」

応募方法：専用応募フォームより受付

子どもの自立を促し、ママの負担も軽減する新しい水分補給のスタイル。

この機会に、家族みんなに優しい天然水生活を検討するのも良い選択肢です。

株式会社コスモライフ「こどもの水分補給に関する調査・キャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「麦茶作り」の負担を可視化！コスモウォーター「こどもの水分補給調査」 appeared first on Dtimes.