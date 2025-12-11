発売記念10%オフセール！Minimum Studio『キャットガール サバイバー』

Minimum Studio Corp.が、Nintendo Switch用ローグライトアクションゲーム『キャットガール サバイバー』を2025年12月4日にリリース。

発売を記念し、2025年12月30日までの期間限定で10%オフとなるセールキャンペーンが実施されています。

Minimum Studio『キャットガール サバイバー』

発売日：2025年12月4日

プラットフォーム：Nintendo Switch

セール期間：2025年12月30日まで

セール内容：定価より10％オフ

レトロで愛らしいドット絵の猫耳キャラクターを操作し、迫りくる敵と戦うサバイバル系アクションゲーム。

かわいらしいビジュアルとは裏腹に、手応えのある戦闘システムと自由度の高いやり込み要素が特徴です。

先行して発売されたPlayStation 5版では累計プレイ時間が1,000時間を超えるユーザーが現れるなど、高い中毒性と没入感で支持を集めています。

自分だけの最強ビルドを構築する楽しさ

本作の最大の魅力は、多彩なスキルを組み合わせて強力な「伝説スキル」を解禁していくシステム。

同じステージでも選択するスキルによって攻略法が変化するため、毎回新鮮なプレイ体験が可能です。

さらに、武器や遺物を自由に組み合わせる「装備カスタマイズ」により、既存システムの枠を超えた自分だけの最強ビルドを追求できます。

Switch版の特徴と豪華声優陣

Nintendo Switch版ではUIや操作性が全面的に最適化され、携帯モードでのプレイをフルサポート。

通勤・通学中やリラックスタイムなど、場所を選ばずにサバイバルアクションを楽しめます。

また、小倉唯、植田佳奈、三宅麻理恵といった豪華声優陣によるフルボイス収録も実現し、ストーリーへの没入感を高めています。

新規DLCも配信予定

12月中には追加エピソードや新キャラクターを含むDLC（ダウンロードコンテンツ）の配信も予定。

新キャラクターとして、音波で敵を攻撃する吟遊詩人「ミオ」が登場し、これまでとは異なる戦略的なバトルを提供します。

さらに、フルボイスで語られる5つの追加エピソードにより、キャラクターたちの知られざる秘密が明らかになります。

中毒性の高いゲームシステムと魅力的なキャラクターボイスが融合した一作。

お得なセール期間中に、自分だけの冒険を始めてみる絶好の機会です。

Minimum Studio Corp.『キャットガール サバイバー』の紹介でした。

