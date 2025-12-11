ワンタッチでショルダーバッグに変身！ジック「veloline ヘッドチューブマウントバッグ」

ジック（自転車用グッズブランドveloline）から、約14Lの大容量でショルダーバッグにもなる機能性の高い「ヘッドチューブマウントバッグ」が2026年2月に登場。

取付け取外しが簡単で、通勤や輪行にも適した新しい収納スタイルを提案するアイテムです。

ジック veloline「ヘッドチューブマウントバッグ」

発売時期：2026年2月発売予定

価格：16,500円(税込)

サイズ：幅400mm×高さ310mm×マチ160mm

重量：約1.1kg

容量：約14L

カラー：Black、Khaki

自転車のヘッドチューブに専用マウントを取り付け、そこにバッグを装着して使用するフロントバッグ。

従来のトップチューブバッグやサドルバッグでは難しかった「駐輪時の持ち運び」の課題を解消し、マウントから外してそのままショルダーバッグとして持ち運べる2WAY仕様が特徴です。

輪行旅やアウトドア、毎日の通勤など、幅広いシーンでの利便性を追求した設計となっています。

約14Lの大容量設計

マチ16センチを確保した約14Lの大容量で、ヘルメットも収納可能。

バッグ内側には便利な内ポケットが2つ、サイドにはペットボトルなどを入れられるポケットが2つ備わっており、使い勝手の良さが考慮されています。

ワンタッチで着脱可能な専用マウント

専用マウントを使用することで、ワンタッチでの取り付け・取り外しを実現。

汎用性のあるマウントは、ネジ穴などのサイズが合えばメーカーを問わず取り付けが可能で、輪行時や駐輪時もスムーズに対応できます。

ショルダーバッグになる2WAY仕様

自転車から取り外せば、そのままショルダーバッグとして使用可能。

自転車を降りた後も自然に持ち歩けるデザインで、都市ライドや旅行先での移動にもフィットします。

シンプル＆スタイリッシュなデザイン（Black）

どんな自転車にも馴染むミニマルな外観のブラックカラー。

バッグ前面にはリフレクターベルトとブランドロゴである自転車マークのデザインが施され、安全性と遊び心が両立されています。

カラーバリエーション（Khaki）

こちらは色違いのカーキ。

落ち着いたトーンで、アウトドアシーンやカジュアルなスタイルにもマッチします。

自転車ライフをより快適にする機能性とデザイン性を兼ね備えた新アイテム。

荷物の持ち運びに悩むサイクリストにとって、新たな選択肢となる商品です。

ジック「veloline ヘッドチューブマウントバッグ」の紹介でした。

