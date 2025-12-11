歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。9月に出産した双子の赤ちゃんの「弟くん（次男）」が見せる、様々なポーズについて綴りました。

【写真を見る】【中川翔子】双子・弟くんのユニークなポーズに驚嘆「なんなんでしょうか？天上天下唯我独尊？・・・」





中川さんは「弟くんのポーズが面白すぎてずっと笑ってました」と綴り、双子の弟くんが様々なポーズをしている画像を投稿しました。









画像に合わせて、「弟のポーズ なんなんでしょうか？ 天上天下唯我独尊？ グレンラガンの空色デイズ？ ラオウ？ フリーザ様？・・・」と、ポーズから連想されるキャラクターの数々を挙げています。









また、「眠れなかったから絵日記2枚もかけたよ 双子大変だけど面白い」と綴り、自筆の絵日記も2枚投稿。1枚は弟くんのユニークなポーズの数々をコラージュして描いたもの。









もう1枚は最近の子育ての様子を描いたもので、弟くんにミルクをあげようとしたところ、バシィと裏拳を受けるシーンなど、中川さんが「つよくなったね」と我が子の成長に頼もしそうに驚く様子が描かれています。









この投稿を見た人たちからは「ポーズが独特！可愛すぎる」「また大爆笑してしまった」「何をしても可愛いですね」「今しかない成長 楽しんで下さいね」といった反響が寄せられています。









