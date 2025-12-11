Dragon Ash¡¦KjÎ¨¤¤¤ëThe Ravens¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃÔ´ÁÈï³²Êó¹ð¤ò¼õ¤±È¯É½¡Ö·ÙÈ÷ÂÎÀ©¡¦´Æ»ë¤ò¶¯²½¡×¡ÖÂ¨ºÂ¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¡×
¡¡Dragon Ash¤ÎKj¡Ê¹ßÃ«·ú»Ö¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦The Ravens¤¬¡¢10Æü¤Ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ë·Ù¹ð The Ravens¤«¤é¤Î¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×Á´Ê¸
¡¡¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï¡¢ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤¬°ìÉô¤Î²ñ¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö²ñ¾ì¤Î°ÂÁ´¤È¡¢³§ÍÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òº¬Äì¤«¤éÇË²õ¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤ÈÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤ä¡¢º®»¨¤òÁõ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤â¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¡£²Ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÈÈºá¡¦ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢È¯¸«¼¡Âè¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¨ºÂ¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âà¾ìÌ¿Îá¤Èº£¸å¤Î¸ø±é¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò±Êµ×¤Ë¶Ø»ß¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¶á¤¯¤Î²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢·ÙÈ÷°÷¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ¿³¼Ô¡¦ÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÙÈ÷ÂÎÀ©¡¦´Æ»ë¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤âÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢¿´¤«¤é²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¼é¤ë°Ù¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡The Ravens¤Ï¡¢Kj¡ÊDragon Ash¡§¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢PABLO¡ÊPay money To my Pain¡¿POLPO¡¿REDORCA¡§¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢Éð»Ë¡Ê»³Íò¡¿OZROSAURUS¡§¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¥·¥å¥ó¥¹¥±¡ÊSchroeder-Headz¡§¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¡¢Ý¯°æÀ¿¡ÊDragon Ash¡¿ATOM ON SPHERE¡§¥É¥é¥à¡Ë¤Î5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGhost Notes¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢11·î19Æü¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅ·¹ñ¥ì¥¤¥ô¥ó¥º¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸½ºß¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ØThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦11Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Spotify O-WEST¤Ë¤Æ10-FEET¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
