飼い主さんの結婚式で『リングドッグ』を務めた柴犬さん。誰も想定できなかった、もはやコントのような『まさかの結末』は記事執筆時点で91.7万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：犬に結婚式で『リングドッグ』をしてもらった結果→誰も想定できなかった『まさかの結末』】

柴犬に結婚式で『リングドッグ』をしてもらった結果

Xアカウント『@chibi_and_co』に投稿されたのは、飼い主さんの結婚式で『リングドッグ』を務めた柴犬「ちびこ」ちゃんのお姿。

とっても素敵なドレスを身にまとい、大切な指輪を2つ預かって式場に登場したのだそう。とても落ち着いた様子でゆっくりと歩みを進めたというちびこちゃん。

誰も想定できなかった『まさかの結末』が話題

時折、立ち止まりながら辺りを見回すそのお姿には参列者の方々から『ちびこ～！』『かわいい！』と声援が届けられていたのだとか。

ふと顔を上げて飼い主さんのお姿を確認したというちびこちゃん、歩くスピードを上げた次の瞬間…届けるはずだった指輪はコロン…と、落ちてしまい転がっていってしまったそう。

『あぁ！落ちた…！』と、朗らかな笑い声に包まれたという式場。なんとこの後、新郎新婦の目の前まで到着したところでブルブルッと体を震わせた瞬間、もう1つの指輪もしっかりと落としてしまったというちびこちゃん。

誰も想定できなかったそのハプニングは、大切な飼い主さんの晴れの日に『笑顔』という演出で彩りを加えてくれることとなったのでした。

この投稿には「それもまた良い想い出になりますね」「素敵です！」「笑い声が良いですね」「可愛い」「全世界にリングドッグという風習が広まってほしい」「可愛すぎる」など多くの絶賛、そして祝福のコメントが寄せられています。

元気いっぱいで甘えん坊な女の子

現在3歳のちびこちゃんは、とっても元気で甘えん坊な女の子。ご家族のことが大好きで、帰宅時には溺れてしまいそうなほどの大歓迎っぷりを見せてくれるのだといいます。

ご家族からたくさんの愛情を受けながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らすちびこちゃんのお姿は日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chibi_and_co」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。