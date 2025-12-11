BIGMAMAが、新曲「The Parade」を1月1日に配信リリースする。

遊園地での過ごし方は人それぞれあるが、今作は“その日の楽しかった思い出、歩き疲れた記憶、待ち時間のくだらない会話、特別な瞬間、暗くなってまだまだ帰りたくないなと思いながらふと見た先に光り輝くパレードが行われている”という、煌びやかな情景がふんだんに詰まった楽曲となっている。

また、思わず体が動いてしまうようなリズミカルなサウンドに、口ずさんでしまいたくなる記憶に残るフレーズが印象的な、ポップで華やかな世界観の一曲に仕上がった。

リリースに先駆けて、12月15日放送のFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』にて、同楽曲の初オンエアが決定。2025年には番組の代打DJを務めるなど、縁のある番組内での初オンエアとなる。

＜IGMAMA メンバーコメント＞

後ろを振り向けば昨日の自分がいて、前を向けばまだ見ぬ明日の自分の背中が見えてくる。

生きることは、考え方ひとつでパレードに。お気に入りの音楽が鳴り、旗がその日の風の気分で揺れ、景色がゆっくり移り変わっていく。気づけば自分の足で、こんなにも遠くまで歩いてきたんだっけか。

時に道を間違えて、迷い立ち止まることがあっても、焦る必要はない。道は必ずどこかへ続いている。真っ直ぐとは限らない。遠回りだっていい。寄り道したっていい。それでも必ず、これまでとこれから、過去と未来はつながっている。

どこへ行こう。誰と行こう。ひとりで行こう。一緒に行こう。本気で行こう。気楽に行こう。真面目に行こう。不真面目に行こう。奪わず行こう、届けに行こう。とにかく行こう。行けるまで行こう。行く先はきっとひとつさ。

人生は続いていくパレードだ。せっかくだから楽しまないと、一度きりを楽しみ尽くさないと。もしも明日への扉に鍵がかかっていたとして、この“The Parade”楽曲がその鍵のような役割を果たせたら。

（文＝リアルサウンド編集部）