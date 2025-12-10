少年キッズボウイの新曲「スペランカー」が、テレビ朝日系バラエティ番組『見取り図じゃん』の12月度エンディングテーマに決定した。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、異例の“映画2作同時公開”が意味するもの 飛躍と孤独ーー別角度から捉えたバンドの核心）

同楽曲は、本日12月10日にリリースされたメジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』の収録曲。2022年4月より放送開始し、自分たちの“感情が震えること”にひたすら挑戦、追及していくバラエティ番組『見取り図じゃん』に起用された。

また、同アルバムの収録曲「ムーンライト・レビュー」は、同じくテレビ朝日のバラエティ番組『深夜のダイアン』の12月度のエンディングテーマに決定しており、新曲が続々とバラエティ番組のエンディングテーマに起用されることになった。

さらに、新曲「スペランカー」を使用した、映像作家の加藤マニによるディレクションのショート動画が公開。同楽曲は、日本でもファミリーコンピューター用ソフトとして販売された同名のゲームソフト『スペランカー』からインスピレーションを受けて制作されたということで、同ゲームの“すぐに死んでしまう”という特徴をファニーな表現で少年キッズボウイに落とし込んだ動画に仕上がっている。本企画は今後も定期的にアップされ続けるとのことだ。

なお少年キッズボウイは、2026年1月24日より東名阪ツアー『少年キッズボウイのお楽しみ会～もっと少年キッズボウイ東名阪行脚～ぜってぇ来てくれよな！』を開催。ライブ会場限定で『少年キッズボウイ特大号』を販売中だ。加えて、メジャー1st EPの初回限定盤DVDにも収録されている「最終兵器ディスコ」のライブ映像を公開している。

（文＝リアルサウンド編集部）