演出家、映画監督の堤幸彦氏（70）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。2000年放送のTBS系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」で、俳優窪塚洋介（46）が演じた“キング”の誕生秘話について語った。

同作で窪塚が演じたキングこと安藤崇は、カリスマ性を持つカラーギャングのリーダー。独特のセリフ回しなどの強烈な個性でブレークし、その名ゼリフが今もなお話題になる人気のキャラクターだ。

大の堤作品ファンであるかまいたち山内健司（44）は、堤氏が演出を手がけた同作について、「窪塚さんのキングのあのキャラは、もともと、ああいう感じではなかった説とかも、当時聞いたんですよ。脱力した『何、本気になっちゃってんの？』みたいな…。うわさがあったんですけど、それって実際どういう感じだったんでしょうか？」と質問。

堤氏は、「正解です。あれは全く私のアイデアではありません。あれは窪塚くんご本人のセルフプロデュース」と明かした。

「窪塚さんと仕事をするの初めてだったんで。最初に僕が提案したのは全く逆。静かで声が聞こえないぐらいで、硬い役にしたいって言ったら、『それもおっしゃることはよく分かるんですけど』って、窪塚さんが…。『1回好きなようにやってよろしいですかね？』みたいな感じでやってもらった」と、窪塚が自らのアイデアで演技をしたことを振り返った。

結果として、窪塚による解釈がぴったりとハマり、「悔しいから、『うん、うん、まあそれでいいんじゃない？』って」と冷静なフリをしつつ、「心の中では『よし、もらった！』って」と納得したという。

ただ、堤氏とは正反対のアイデアでブレークしたことについて、「いまだに窪塚くんは言いますね。いつまでも古傷に塩を塗ってやろうと…」とボヤいて笑いを誘っていた。